МИД составляет списки россиян, желающих вернуться из стран со вспышкой COVID-19

В Министерстве иностранных дел просят россиян, которые находятся за рубежом, сегодня до 14 часов сообщить в посольства данные о себе. Дипломаты составляют списки для вывоза людей на родину. Как пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже завтра, 30 марта, МИД должен предоставить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" информацию о желающих вернуться.

"Аэрофлот" опубликовал список рейсов для возвращения россиян из стран со вспышкой коронавируса COVID-19. Полеты будут выполняться из Шереметьева, возвращаться все самолеты будут туда же. Спецрейсы уже направлены в Баку, Майами и Лос-Анджелес. Сегодня ожидается отправка борта в Париж, Ереван, Рим и Женеву.

На следующей неделе самолеты заберут наших соотечественников из Баку, Брюсселя, Дублина, Рима и Женевы. При этом уточняется, что все граждане России, которые заинтересованы в возвращении на Родину до прекращения полетов, могут обратиться в "Аэрофлот" и приобрести билет.