Тема:

Коронавирус

29 марта 202010:16

Спецпоезд из России доставил в Киев несколько сотен украинцев

Спецпоезд из России доставил в Киев несколько сотен украинцев

Специальный поезд Москва — Киев утром в воскресенье прибыл к месту назначения, сообщает телеканал "Россия 24". До украинской столицы состав проследовал без остановок. Отмечается, что в пути все пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр. И еще до отправки состава сотрудники Роспотребнадзора проверили их на возможное заражение коронавирусом.

В Киев состав прибыл на платформу железнодорожного вокзала, которую накануне перекрыли от свободного доступа для других пассажиров. Рядом с платформой дежурила полиция и кареты скорой помощи. Сразу же после прибытия в вагоны начали заходить пограничники и медики.

Накануне состав, следовавший по маршруту Киев — Москва привез более 700 россиян. Украина закрыла госграницу 28 марта для уменьшения рисков, связанных с распространением опасной инфекции. Ранее о взаимном вывозе граждан договорились власти двух государств. Сейчас МИД России составляет списки российских граждан, которые желают вернуться на родину из стран, где сложилась неблагоприятная обстановка по коронавирусу.

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