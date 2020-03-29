Московское метро переименовало станции на время коронавируса

Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости в период пандемии коронавируса оставаться дома, появились в московском метро. Как сообщает пресс-служба столичной подземки, на входе двух станций — "Домодедовская" и "Бабушкинская" — временно разместили новые стикеры, изменив названия на "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".

Как и многие компании, таким образом метрополитен напоминает о необходимости соблюдать карантинный режим и как можно реже появляться в общественных местах. Так как особую опасность новый вирус представляет для пожилых, выбор пал именно на эти станции, названия которых позволяют обыграть совет.

Ранее некоторые телеканалы также изменили заставки с логотипами. К примеру, теперь на экране телевизора вместо привычного "Россия 24" можно увидеть "Сидим дома 24".

Предстоящую неделю президент России Владимир Путин объявил нерабочей из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой оставаться дома с 28 марта по 5 апреля.

По последним данным, число жертв новой инфекции в мире уже преодолело отметку в 30 тысяч смертей.