Михаил Мишустин образовал президиум правительства России

Председатель правительства России Михаил Мишустин образовал президиум правительства РФ. В новую структуру включены все вице-премьеры и ряд министров, сказано в информации на портале кабинета.

Членами президиума стали: председатель правительства Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, полпред в Дальневосточном Юрий Трунев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президиум правительства создан для решения оперативных вопросов по мере их возникновения. Закон обязывает президиум принимать решения, которые не противоречат решениям всего состава правительства.

Президиумы существовали в правительствах Владимира Путина и Дмитрия Медведева (в 1999-2020 гг) из-за "неповоротливости и забюрократизированности" заседаний правительства.