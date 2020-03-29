Капитаны испанских клубов выступили против урезания зарплат

Большинство капитанов испанских Ла Лиги и Сегунды выступили против урезания зарплат футболистам в связи с пандемией коронавируса. Ранее с подобной инициативой выступила "Барселона".

Чемпионы Испании урезали зарплаты сотрудникам клуба, чтобы снизить нагрузки в связи с вынужденным простоем. Однако призыв "Барселоны" не был услышан. Первым от идеи сокращения расходов отказался "Реал".

Председатель профсоюза игроков Давид Агансо провел совещание с капитанами всех клубов Ла Лиги и Сегунды. Большинство представителей клубов не поддержали идею сокращения зарплат.