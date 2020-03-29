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Коронавирус 16 минут назад

29 марта 202011:11

Социальная дистанция и жесткий контроль: Собянин рассказал о первом дне карантина в Москве

AP Images

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах 28 марта — первого из девяти дней, которые столичные власти просят москвичей провести дома для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам мэра, делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования в столице начал работать.

В Москве закрылись почти 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов, рассказал Собянин на своем сайте. Проверяющие, по его словам, обнаружили лишь несколько сотен работающих торговых точек, ссылающихся на то, что они не подпадают под запрет. Мэр поблагодарил московский бизнес за дисциплину и ответственность, отметив, что большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

Количество пассажиров столичного метро по сравнению с обычной субботой сократилось в три раза, а наземного транспорта — вдвое, сообщил он. В городские парки пришли всего 52 тысячи человек.

Однако на природе нередко можно было увидеть веселые компании и шашлыки, отметил мэр. В этой связи он напомнил о словах представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович о том, что так нельзя, и нужно соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга. По словам мэра, в любом общественном месте сейчас следует вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо.

Безопасной дистанцией Собянин назвал расстояние в 1,5-2 метра друг от друга. Он также подчеркнул: самое важное сейчас — соблюдение домашнего режима пожилыми людьми.

По словам мэра со ссылкой на данные геотаргетинга мобильных телефонов, две трети абонентов в возрасте 65 лет и старше ведут себя ответственно и не выходят из дома. Однако около 20 процентов пожилых москвичей совершили большие поездки.

"Дорогие мои, вы — в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего для самих себя", — напомнил Собянин.

Он попросил всех москвичей беречь себя и всю ближайшую неделю оставаться дома, а в случае выхода на улицу или в магазин — соблюдать безопасную дистанцию.

Мэр также рекомендовал работающим магазинам и аптекам, в которых это возможно, сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. От выполнения таких простых правил сейчас зависят здоровье, а возможно и жизнь людей, отметил он.

Также Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение режима карантина теми москвичами, которые лечат легкую форму коронавируса COVID-19 амбулаторно — дома. По его словам, "наблюдение за такими гражданами будет чрезвычайно жестким". Для этого власти включат все имеющиеся у города технические и организационные средства, пообещал Собянин в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

"Буквально вчера один такой гражданин решил погулять. Ровно через два часа он оказался в инфекционной больнице номер 2. Не самая лучшая больница в городе, но никто и не планировал его туда поселять. Он же сидел дома в хороших условиях — надо было и сидеть дома , — рассказал мэр. — Если ему не дорого собственное здоровье, он должен все-таки подумать о здоровье горожан!".

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