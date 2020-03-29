Оперштаб обновил данные по умершим, заразившимся и вылечившимся в России

Четыре летальных случая у пациентов с подтверждением на коронавирус зафиксировано в РФ за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Два человека скончались в Москве, 1 в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 достигло восьми человек. Среди скончавшихся в Москве – 90-летний пациент, который страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и болезни Паркинсона.

По уточенным данным, среди новых заболевших в Москве – 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. Число перенесших инфекцию и выздоровевших выросло до 63 человек. За сутки выписаны домой 15 пациентов. Из них 10 в Москве, двое в Подмосковье, по одному человеку в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России перевалило за полторы тысячи, уточняют в штабе. За последние сутки – 270 подтвержденных случаев в 26 регионах. Из них 197 диагнозов поставлены в Москве, 27 — в Московской области, по 5 — в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по 4 — в Чечне и Коми, 3 — в Челябинской и Омской области, по 2 — в Ленинградской, Мурманской и Новгородской области и в Хабаровском крае.

По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.