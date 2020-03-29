Вратарь "Пари Сен-Жермен" улетел в Коста-Рику за 200 тысяч долларов

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас решил отправиться на родину во время пандемии коронавируса. Навас с женой и тремя детьми отправился из Франции в Коста-Рику.

Перелет обошелся Навасу в 200 тысяч долларов, сообщает "Спорт-Экспресс". По прибытию в Коста-Рику Навасу, его жене и детям предстоит пройти 14-дневный карантин, как это требуют законы страны.

Чемпионат Франции был прерван на неопределенный срок из-за пандемии вируса COVID-19. На момент приостановки "ПСЖ", ворота которого защищает Навас, уверенно шел на первом месте.