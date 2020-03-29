Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин. Эвакуация Трусовой и других россиян, находившихся в Египте была организована министерством транспорта России.

Александра Трусова находилась с родителями и братьями на отдыхе в Шарм-ал-Шейхе, сообщает "Спорт-Экспресс". В связи с пандемией коронавируса все пребывавшие в Египте российские граждане были эвакуированы гуманитарными рейсами.

15-летняя фигуристка благополучно вернулась в Москву. Теперь ей, как и всем, кто вернулся из-за границы, предстоит пройти двухнедельный карантин.