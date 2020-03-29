У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

В ходе визита президента в больницу в Коммунарке, где лежат люди с коронавирусом, съемки частично велись на мобильный телефон. Его сотруднице медцентра дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Понимаете, у всех свои задачи. Мне было важно, чтобы вы потом увидели, что там делал президент. Очевидно, что для него в тот момент совершенно не было важно, снимает это кто-то, запечатлевает это кто-то и как запечатлевает", — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь также признался, что пришлось понервничать. Отвечая на вопрос, откуда взялся дополнительный телефон, Песков ответил: "Ну, скажем так, телефон достали в экстренном порядке".

В смартфоне, на который велась съемка в запретной зоне, был только один контакт: Дима. "Телефон оставляете себе и потом уничтожаете, но надо убедиться, что вы отправили этот файл, это очень важно", — инструктировал Песков.