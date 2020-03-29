Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Президент решил обратиться к россиянам после совещания по экономике, все формулировки дорабатывались уже ночью, рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совещание это длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Формулировки дорабатывались ночь и утром, и в первой половине следующего дня, которые президент и озвучил", — сообщил Песков.

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной. "Споры были, потому что настолько беспрецедентная ситуация, настолько идеальный шторм. Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно. Все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения. И задача правительства — принять единственное верное решение", — подчеркнул Песков.