Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

Виртуальный формат саммита G20 может быть продолжен, заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

26 марта лидеры стран Группы 20 провели первый в истории саммит онлайн.

"Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен. Тем более, в нынешних условиях — это удобно, это быстро. Это не столь затратно, как проведение больших саммитов", — отметил Песков.

Он также сообщил, что от прошедшего саммита "есть ощущение результативности". "Потому что необходимо сотрудничество. Декларации готовности к этому сотрудничеству — это само по себе большой результат", — подчеркнул представитель Кремля.