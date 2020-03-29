МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон. Инспекционная деятельность будет восстановлена после нормализации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

О приостановке Москвой и Вашингтоном обоюдных инспекций в рамках ДСНВ сообщил ранее глава Американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. По словам Рябкова, также по согласованию сторон принималось решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии, намеченного на вторую половину марта.

Соответствующие договоренности носят политический характер и были полноценно оформлены, рассказал замглавы МИД РФ. Плановое заседание двусторонней консультативной комиссии намечено на осень, добавил Рябков.

Он напомнил, что это будет последним заседанием в случае, если договор не будет продлен. В связи с этим замминистра напомнил администрации США о необходимости "взяться наконец за задачу продления ДСНВ".

Этот договор, известный также как СНВ-3, был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году и действует до 5 февраля 2021 года, если до этого не будет заменен последующим соглашением. Также по обоюдному согласию сторон ДСНВ может быть продлен, но не более чем на 5 лет — то есть до 2026 года.

На данный момент в нашей стране, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровело и восемь человек умерло.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США, по данным ресурса Worldometers, сейчас составляет почти 124 тысячи человек, умерших — 2229 человек.