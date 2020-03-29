Заболевший Джонсон заявил, что "все будет еще хуже"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к жителям страны выдал пессимистичный прогноз распространения коронавируса.

"Мы знаем, что все будет еще хуже, прежде чем станет улучшаться", — заявил Джонсон.

В условиях чрезвычайной ситуации премьер потребовал от британцев не покидать дома.

"Спасайте службу здравоохранения и жизни", — сказал премьер.

Сам Борис Джонсон помещен под домашний карантин после положительного результата на коронавирус COVID-19.

В Англии на текущий момент заразились 17 тысяч человек, умерли — около тысячи. Правительство, по словам старшего министра кабинета Майкла Гоува, "крайне обеспокоено" высокой смертностью от нового типа вируса.