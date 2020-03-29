Патриарх Кирилл призвал пока не ходить в храмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал верующим молиться дома, заявление было сделано после традиционной воскресной проповеди в храме Христа Спасителя.

Эта мера поможет обезопасить себя во время пандемии коронавируса, считает патриарх. Сомневающимся он привел в пример Марию Египетскую, которая молилась в пустыне, вдали от храмов и монастырей.

Предстоятель Русской православной церкви признался, что такое решение далось ему нелегко. Он вспомнил, что проповедует уже более 50 лет и все эти годы наоборот призывал верующих приходить в храмы вопреки всем обстоятельствам. Но ситуация сейчас такова, что даже патриарх вынужден советовать верующим: "Воздержитесь от посещения храмов".