Россиянам сказали, как выбраться из Турции

Россияне, желающие улететь "Аэрофлотом" из Стамбула в ближайшие дни, должны обратиться в спецкомиссии за документом, разрешающим такую поездку, сообщает посольство РФ в Турции.

Комиссии работают в аэропортах и на вокзалах. Нужно предъявить билет в Россию, измерить температуру, потом купить билет в кассе. Дополнительно обращается внимание, что междугородние автобусные поездки совершаются по мере заполнения автобуса.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 27 марта объявил о приостановке международного авиасообщения из-за коронавируса. Общее число заразившихся, согласно данным Worldometer, достигло 7 402, умерли 108 человек.