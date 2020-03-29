У студента, вернувшегося в Россию из Франции, коронавирус нашли через две недели

В Башкирии инфекционисты обнаружили коронавирус COVID-19 у студента, который вернулся в Россию из Франции 14 марта. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В воскресенье, 29 марта, стало известно о пятом случае заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Башкирии. Заболевший студент находился на учебе во Франции, вернулся в Россию 14 марта, а 15 марта прибыл в Уфу.

Больной госпитализирован в стабильном удовлетворительном состоянии. Такое же состояние и и у остальных четверых зараженных пациентов в Башкирии, цитирует слова Забелина РИА Новости. По данным башкирского министра, всего в инфекционных больницах республики находятся 97 человек с подозрением на новый коронавирус, среди них 16 несовершеннолетних.

В целом по России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас зарегистрировано 1534 случая заражения COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровело и восемь человек умерло.