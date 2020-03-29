Россиян вывезут из Таиланда допрейсами

Для эвакуации россиян из Таиланда рассматривается возможность организации дополнительных вывозных авиарейсов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в посольстве России. Как отмечается в сообщении, чартеры возьмут пассажиров "по тарифам и условиям той или иной авиакомпании".

Правительство Таиланда накануне разрешило иностранцам запрашивать продление срока пребывания в стране на 30 дней. Это связано с трудностями возвращения на родину в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Большое число заявок обрушило систему подачи заявлений на сайте диппредставительства. Дипломаты ищут способ увеличить пропускную способность этого ресурса и вернуть его работоспособность 30 марта.

В целом около 17 тысяч россиян, находящихся в Таиланде, обратились в посольство с просьбой помочь им вернуться на родину.

В 1388 человек заразились коронавирусом, семеро скончались. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме торгующих продовольствием.