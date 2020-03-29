Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

Чудо-лекарства, способные за короткий срок излечить от болезни, зачастую рекламируются знаменитостями. Но согласились ли они участвовать в этом? Как распознать обман, прикрываемый звездным статусом? Леонид Закошанский в авторском проекте "Осторожно: мошенники" провел расследование и узнал ответы на многие вопросы.

Особенно опасна медицинская реклама. Для нее создаются фальшивые выпуски знаменитых реклам или сайты-зеркала, копирующие настоящие СМИ. Например, от имени Андрея Малахова рекламировалась чудо-мазь для суставов за "один рубль". Разумеется, она была пустышкой — обычным вазелином.

Ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", доктор Александр Мясников зачастую становится прикрытием для мошенников. Он даже придумал термин для этих медицинских афер — бабкоразведение.

По его словам, на протяжении многих лет он, как и многие врачи, ведет борьбу с жуликами, использующими его имя. Мясников рассказал, что ему часто звонят друзья и говорят: "Мы купили лекарство, ты рекламировал его. Как нужно принимать?".

"Я даже не имею права рекламировать никакое лекарство. Видимо, идет зомбирование каким-то образом. Имейте в виду, если вы видите мою фотографию рядом с текстом, который рекламирует лекарство, знайте — это обман", — отметил доктор Мясников.

Ведущий "Судьбы человека" Борис Корчевников, не ведая того сам, стал рекламировать лекарство от диабета. Поддельные страницы в Сети предлагали купить "чудо-препарат", способный побороть коварный недуг.



Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала, как стала жертвой угонщиков Instagram-аккаунтов. Сначала злоумышленник просто вымогал деньги, предлагая вернуть страницу за десять тысяч рублей. Потом он поставил в аккаунте свои реквизиты и начал под разными предлогами собирать деньги с подписчиков. Преступник даже украл средства, собранные на лечение ребенка из Санкт-Петербурга.

Екатерина Волкова, исходя из своего печального опыта, призвала пользователей Сети не нажимать на подозрительные ссылки. Сама она попалась на крючок, решив верифицировать страницу в Instagram через мошенников. Жуликов пока не поймали, но страницу актриса в результате смогла вернуть.

Почему мы так доверчивы и, увидев имя звезды под сомнительным препаратом, тут же бежим его покупать, ничего толком не проверяя? Почему вводим личные данные на сомнительных сайтах, а потом жалуемся, что стали жертвой мошенников? Об этом и многом другом в расследовании Леонида Закошанского на телеканале "Россия 1".