РПЦ продолжит службы

В РПЦ будут проводить богослужения во время пандемии, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. И выразил надежду, что несколько верующих все-таки смогут находиться в храме.

Однако Легойда подчеркнул, что церковь будет придерживаться распоряжений правительства, обусловленных заботой о людях.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных не посещать храм до его особого благословения и молиться дома, передает ТАСС.

В то же время в ЛДПР одобрили запрет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на посещение религиозных объектов верующими и предложили распространить такую практику на всю страну, ведь в храмах люди находятся очень близко друг другу, это очень благоприятная среда для распространения болезней.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавирусной инфекции. губернатор Александр Беглов своим постановлением запретил петербуржцам ходить в рестораны, парки и церкви с 28 марта по 5 апреля.

По последним данным, в РФ заболели коронавирусом 1534 человека. Четверо скончались.