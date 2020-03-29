В Крыму ответили на призыв закрыть полуостров

Наиболее эффективной мерой для недопущения распространения коронавируса является не изоляция Крыма, а самоизоляция граждан, убеждена вице-премьер правительства республики Елена Романовская.

Выступая на заседании крымского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в воскресенье, 29 марта, она попросила не призывать "закрыть" Крым, а соблюдать правила изоляции.

По словам Романовской, сегодня первоочередная задача для людей — оставаться дома, не контактировать с родственниками, проживающими не в одной квартире, а также с пожилыми родителями. "Если им необходима помощь, принесите им продукты и медикаменты и уходите из их квартиры", — посоветовала чиновница, слова которой приводит РИА Новости. Вместе с тем она добавила, что от заражения не застрахован никто.

А глава Крыма Сергей Аксенов на том же заседании попросил возбудить уголовное дело в отношении вернувшегося из-за границы крымчанина, который не соблюдал режим самоизоляции и в результате заразил другого человека. Это будет первое подобное дело в республике.

В свою очередь, начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что, согласно предварительным результатам расследования этого случая, крымчанин, нарушив режим самоизоляции, пришел в медицинский центр и заразил осматривавшего его медика.

По последним данным, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе, который является городом федерального значения, — пять.