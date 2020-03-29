У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

Cведений об "американском следе" в возникновении коронавируса COVID-19 у России на сегодня нет, однако "вопросы к США действительно есть". Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ.

В ведомстве отметили: обвинительный тон звучащих сейчас из Вашингтона комментариев в адрес Китая "вызывает откровенное недоумение", так как чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике заболевания, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу.

При этом, добавил источник, в России "давно и с озабоченностью наблюдают за военно-биологической деятельностью США", которую Штаты осуществляют в непосредственной близости от наших границ. В этой связи у Москвы есть вопросы к Вашингтону, отметил он.

При этом, подчеркивает представитель МИД, сегодня главное — быстрее справиться с коронавирусом. Добиться этого, по его мнению, можно лишь общими усилиями всего человечества.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас зарегистрировано 1534 случая заражения COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровело и восемь человек умерло.

В мире количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, по данным ресурса Worldometers, сейчас составляет почти 679 тысяч человек, умерли почти 32 тысячи заболевших.