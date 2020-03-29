Россияне покинули ОАЭ

Туристы из России покинули ОАЭ, в воскресенье состоялся последний эвакуационный рейс FlyDubai со 150 пассажирами на борту. Большинство россиян улетело еще в субботу, передает Ассоциация туроператоров России.

Ранее сообщалось, что с 25 марта были отменены все вывозные эвакуационные рейсы из ОАЭ. Однако в Минтрансе и Росавиации смогли договориться о пяти рейсах из Дубая.

О возвращении туристов на родину дополнительно проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он находился на связи с руководством ОАЭ и российским посольством. Кадыров отметил, что были сложности технического характера, но с ними удалось справиться.