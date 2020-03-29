Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг факт своего перевода на удаленную работу из-за распространения в России новой коронавирусной инфекции.

"Меня никуда не переводили. Завтра обычный рабочий день", — сообщил Песков радиостанции "Говорит Москва".

По словам пресс-секретаря, в целях предосторожности он впервые дал дистанционное интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Во время интервью Песков находился в своем рабочем кабинете, а журналист Павел Зарубин — у себя дома.

Интервью Песков давал с использованием мобильного телефона, отметив, что находится на рабочем месте и заодно осваивает новые технологии. На столе у него помимо записной книжки, смартфона и семейных фотографий можно было увидеть бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по коронавирусу COVID-19.

Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1534 случая заражения COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровели и восемь человек умерли.