Пекин объявил об остановке распространения инфекции

В Китае распространение коронавирусной инфекции удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Он отметил, что, по состоянию на 28 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составляет меньше трех тысяч, пишет РИА Новости.

По информации портала Worldometers, в Китае с начала вспышки заболевания COVID-19 зарегистрировано в общей сложности 81 тысяча 439 случаев заражения, 75 тысяч 448 человек поправились, 3 тысячи 300 умерли.

Между тем на этой неделе из Китая вновь пришла тревожная новость: там человека убил хантавирус, его переносчиками являются грызуны. В Интернете тут же заговорили о начале эпидемии еще одной зоонозной болезни.