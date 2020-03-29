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Коронавирус 3 минуты назад

29 марта 202015:36

Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко прекратить все спортивные соревнования в стране. Белоруссия остается единственной страной, где продолжается футбольный чемпионат.

"Лукашенко издевается над всем миром. Всюдуприняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, кругом рекомендуют людям остаться дома. Одна только Белоруссия гуляет. Все на улицах, все на стадионах, а он сам играет в хоккей. Там уже несколько десятков человек заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысячи... Александр Григорьевич так нельзя. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

В Белоруссии продолжается розыгрыш чемпионаты по футболу и по хоккею. Сам президент Лукашенко, игравший накануне в хоккей, заявил, что считает нахождение на льду лучшим антивирусным средством.

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