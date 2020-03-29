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Аварии и ДТП 5 минут назад

29 марта 202015:59

Таксист погиб при столкновении с грузовиком дорожной службы в Москве

vk.com/incident.moscow

В воскресенье, 29 марта, на Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с летальным исходом, последствия которого запечатлел на видео очевидец.

 

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в уборочную технику, стоявшую на проезжей части.

Таксист скончался от травм, полученных в результате столкновения. По предварительным данным, он оказался единственным пострадавшим в результате инцидента.

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