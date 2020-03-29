Таксист погиб при столкновении с грузовиком дорожной службы в Москве

В воскресенье, 29 марта, на Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с летальным исходом, последствия которого запечатлел на видео очевидец.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в уборочную технику, стоявшую на проезжей части.

Таксист скончался от травм, полученных в результате столкновения. По предварительным данным, он оказался единственным пострадавшим в результате инцидента.