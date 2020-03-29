29 марта 202016:20

Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт поделился последними новостями о подготовке боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

"Я попытаюсь провести бой Хабиба и Тони 18 апреля, и хочу вернуть этой стране нормальности, — заявил Уайт в беседе с Майком Тайсоном в его личном блоге. — Каждый раз я просыпаюсь, и появляется все новое и новое препятствие. Когда мы что-то планируем, то каждый раз эти планы терпят крушение. Приходится переделывать то одно, то другое".

"На данный момент для UFC 249 у меня имеется четыре или пять локаций. Мы готовимся заключить сделку, после чего выясним всех участников ивента. В зависимости от всех приглашенных и будет выстроен окончательный вариант карда".

Напомним, что изначально бой должен был проходить в Нью-Йорке, но власти штата ввели запрет на проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий. Теперь в UFC подыскивают новые места для турнира.

Сейчас

16:08

Назначен новый глава Роскомнадзора

15:20

Собянин сообщил о смерти Горбунова

14:48

Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

14:30

Россияне покинули ОАЭ

14:28

У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

12:57

Патриарх Кирилл призвал пока не ходить в храмы

12:02

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Назначен новый глава Роскомнадзора

Назначен новый глава Роскомнадзора

20 минут назад
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

4 часа назад
Собянин сообщил о смерти Горбунова

Собянин сообщил о смерти Горбунова

1 час назад
Пекин объявил об остановке распространения инфекции

Пекин объявил об остановке распространения инфекции

1 час назад
Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

1 час назад
У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

2 часа назад
Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

2 часа назад
Телеканалы объединились в заботе о зрителях

Телеканалы объединились в заботе о зрителях

35 минут назад
У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

3 часа назад
Оперштаб обновил данные по умершим, заразившимся и вылечившимся в России

Оперштаб обновил данные по умершим, заразившимся и вылечившимся в России

5 часов назад
Названы температура и время активности коронавируса

Названы температура и время активности коронавируса

5 часов назад
Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

1 час назад
Из Москвы и Питера в Минск продолжат ходить поезда

Из Москвы и Питера в Минск продолжат ходить поезда

1 час назад
Михаил Мишустин образовал президиум правительства России

Михаил Мишустин образовал президиум правительства России

6 часов назад
Судьба режиссера: программы, посвященные жизни и творчеству Станислава Говорухина

Судьба режиссера: программы, посвященные жизни и творчеству Станислава Говорухина

3 часа назад
Слишком "красивые" сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта "Тест"

Слишком "красивые" сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта "Тест"

5 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
В Москве нормализовалась экологическая обстановка

В Москве нормализовалась экологическая обстановка

3 минуты назад
Московская погода поставила очередной весенний рекорд

Московская погода поставила очередной весенний рекорд

19 минут назад
Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

30 минут назад
Родителей призвали не выпускать детей на улицу

Родителей призвали не выпускать детей на улицу

50 минут назад
Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

1 час назад
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

1 час назад
Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США. Видео

Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США. Видео

1 час назад
Россияне покинули ОАЭ

Россияне покинули ОАЭ

2 часа назад
В Крыму ответили на призыв закрыть полуостров

В Крыму ответили на призыв закрыть полуостров

2 часа назад
РПЦ продолжит службы

РПЦ продолжит службы

2 часа назад
Умер автор музыки к "Сиянию" и "Изгоняющему дьявола"

Умер автор музыки к "Сиянию" и "Изгоняющему дьявола"

2 часа назад
Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

2 часа назад
Россиян вывезут из Таиланда допрейсами

Россиян вывезут из Таиланда допрейсами

2 часа назад
Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

2 часа назад
Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус

Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус

3 часа назад
Первый вице-премьер уточнил детали программы помощи бизнесу

Первый вице-премьер уточнил детали программы помощи бизнесу

3 часа назад
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

3 часа назад
У студента, вернувшегося в Россию из Франции, коронавирус нашли через две недели

У студента, вернувшегося в Россию из Франции, коронавирус нашли через две недели

3 часа назад
В Кремле объяснили желание Путина увидеть своими глазами больницу в Коммунарке

В Кремле объяснили желание Путина увидеть своими глазами больницу в Коммунарке

3 часа назад
Исход: тысячи трудовых мигрантов покидают индийские города из-за коронавируса

Исход: тысячи трудовых мигрантов покидают индийские города из-за коронавируса

3 часа назад
Россиянам сказали, как выбраться из Турции

Россиянам сказали, как выбраться из Турции

3 часа назад
Решение Путина поехать в Коммунарку было неожиданным

Решение Путина поехать в Коммунарку было неожиданным

3 часа назад
МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

3 часа назад
Заболевший Джонсон заявил, что "все будет еще хуже"

Заболевший Джонсон заявил, что "все будет еще хуже"

3 часа назад
Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

4 часа назад
Скончался французский экс-министр, подхвативший COVID-19

Скончался французский экс-министр, подхвативший COVID-19

4 часа назад
Социальная дистанция и жесткий контроль: Собянин рассказал о первом дне карантина в Москве

Социальная дистанция и жесткий контроль: Собянин рассказал о первом дне карантина в Москве

5 часов назад
Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

15 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку