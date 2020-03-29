Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт поделился последними новостями о подготовке боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.



"Я попытаюсь провести бой Хабиба и Тони 18 апреля, и хочу вернуть этой стране нормальности, — заявил Уайт в беседе с Майком Тайсоном в его личном блоге. — Каждый раз я просыпаюсь, и появляется все новое и новое препятствие. Когда мы что-то планируем, то каждый раз эти планы терпят крушение. Приходится переделывать то одно, то другое".



"На данный момент для UFC 249 у меня имеется четыре или пять локаций. Мы готовимся заключить сделку, после чего выясним всех участников ивента. В зависимости от всех приглашенных и будет выстроен окончательный вариант карда".



Напомним, что изначально бой должен был проходить в Нью-Йорке, но власти штата ввели запрет на проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий. Теперь в UFC подыскивают новые места для турнира.