"Здравствуйте": военная операция против коронавируса

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Коронавирус 9 минут назад

29 марта 202022:09 Дмитрий Мельников

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Правительство Индии объявило для всей страны трехнедельный карантин. Выходить из дома запрещено. Производство и офисы — на замке. Магазины и аптеки работают только в строго отведенные часы. В крупнейшей демократии мира нарушителей карантина воспитывают по-простому: могут поставить на колени посреди улицы, заставить делать приседания и или просто — для доходчивости — огреть длинной дубиной. Но когда в стране живут полтора миллиарда человек, а в городах тесно, как в муравейниках, не до сантиментов.

Три недели общенационального карантина для Индии — испытание, примеров которому в истории еще не было. Обычно шумные и кишащие людьми города, улицы и поселки опустели в одно мгновенье.

В считаные дни Индия превратилась в страну барьеров и заграждений. Такая картина сейчас на границах всех 28 штатов и 9 союзных территорий — полицейские блокпосты сегодня перекрывают все дороги в стране. Проезд возможен только по специальным правительственным разрешениям.

По всей стране остановлено производство. Закрыты учреждения, офисы, торговые центры и магазины. Не ходят автобусы и поезда. Полностью остановлено авиасообщение. Оценив масштабы угрозы, власти полуторамиллиардной Индии пошли на беспрецедентные меры. Радикальная социальная дистанция — объясняет в своем обращении премьер-министр Нарендра Моди — единственный способ остановить пандемию в самой густонаселенной стране.

"Безответственность нескольких может поставить под смертельную угрозу вас, вашу семью, ваших детей. Невозможно даже представить цену, которую Индия может заплатить за беспечность. Друзья, я призываю всех оставаться эти дни дома", — сказал Моди.

Полиция останавливает и проверяет все автомобили. Только врачи, работники экстренных и социально значимых служб в эти дни могут перемещаться по индийским дорогам.

Такие кадры в первые дни всеиндийского карантина облетели соцсети. Безжалостно и методично полицейские патрули охаживают палками нарушивших заперт властей появляться на улицах. В воспитательных целях их заставляют отжиматься и приседать и напоминают, что за неисполнение предписаний им грозит тюрьма. За несколько дней объявленной изоляции арестованы тысячи человек.

Но что, пожалуй, самое важное и для религиозной Индии — это закрытые храмы. Решетками перегорожены входы в индуистские, сикхские, джайнские святыни и мусульманские мечети. Некоторые храмы закрыты вообще впервые в истории.

В своем обращении к нации Моди цитировал древний эпос "Рамаяна", призывая граждан не пересекать "линию Лакшмана", начерченную героем вокруг своего дома и оберегавшую жилище от демона Раваны. В эти дни миллионы законопослушных граждан впервые не могут посещать храмы и совершают молебны за избавление от вируса у себя дома.

Но как соблюдать домашний карантин, если и дома нет? Для помощи миллионам индийских бездомных правительство выделило 22 миллиарда долларов. Недельный паек для бедняка — это 3 килограмма чечевицы, килограмм риса, масло и соль.

Но проблемы с жильем и едой в эти дни здесь и у иностранцев. Десятки тысяч туристов со всего мира, привыкшие к индийскому гостеприимству, столкнулись с массовым выселением из закрытых на карантин отелей. Российские дипломаты подвозят застрявшим в Нью-Дели в ожидании эвакуации соотечественникам картошку, воду и сладости.

Количество заболевших в Индии на миллион населения сегодня — одно из самых низких в мире. Одна из версий феномена — социальное расслоение. Подавляющее число заболевших — состоятельные индийцы, прилетевшие из-за границы и не имеющие контактов с простым населением. Другая версия — жаркий климат.

"Утверждается, что жаркий и влажный климат, как в Индии, убивает вирус в окружающей среде и предотвращает его распространение. Конечно, многие на это надеются. Однако Малайзия и Сингапур, которые имеют схожий с Индией климат, демонстрируют высокий показатель инфицированных. Поэтому мы пока не можем утверждать, что этот климатический феномен окажет влияние на эпидемию", — сказал Арвинд Кумар, директор Центра легочных заболеваний Индии.

По прогнозам мэра индийской столицы, при самом плохом раскладе на пике эпидемии в городе могут выявляться до 1000 случаев заражения ежедневно. Целый квартал пустующих новостроек сейчас спешно готовят для будущего карантина. И здесь уже не до удобств. Главная задача властей — максимально надежно изолировать заболевших.

В карантинные палаты при необходимости готовятся переоборудовать свои стоящие на приколе вагоны и индийские железные дороги. А индийская армия разворачивает по все стране полевые госпитали. Военной операции против коронавируса присвоено название Namaste, то есть "Здравствуйте".

Текст: "Вести недели"

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