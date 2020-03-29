Телеканалы объединились в заботе о зрителях

К масштабной международной акции #оставайсядома (#stayathome) присоединились 17 эфирных телеканалов крупнейших российских медиахолдингов. Частью акции стали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Культура", НТВ, ТНТ, "Пятница", ТВ3, "Матч ТВ", "Супер", ТНТ4, "2х2", СТС, "Че", "Домашний", СТС Kids и СТС Love.



Начиная с субботы, 29 марта, они разместили в своем эфире межпрограммные заставки с призывом оставаться дома. Свои видеообращения записали из дома звезды телеэфира, рассказав о программах своих телеканалов, которые можно смотреть по телевидению. Главное — лучше делать это из дома.



В акции приняли участие Юрий Стоянов ("Россия 1"), Михаил Зеленский ("Культура") и Дмитрий Щугорев ("Россия 24"), а также Дмитрий Борисов (Первый), Вадим Такменев (НТВ), Дмитрий Губерниев ("Матч ТВ"), Регина Тодоренко ("Пятница"), Илья Соболев (ТНТ4), Гарик Харламов (ТНТ), Птаха (ТВ3), Подозрительная сова ("2х2"), Мила Сивацкая (Супер), Сергей Светлаков (СТС), Петр Рыков ("Dомашний"), Макс Голополосов ("Че"), Лиза Арзамасова (СТС Love), Коржик, Компот и Карамелька (СТС Kids).