Эпидемия дала новый толчок развитию высоких технологий

Китай первым принял на себя удар COVID-19. Первым заразу смог остановить. А теперь Китай первым получает опыт возвращения к нормальной жизни после эпидемии. Тут главное не спешить, ведь если разом снять все ограничения, выпустить всех на улицы и начать вести себя как ни в чем не бывало, вирус может и вернуться.

Пережив два месяца жесточайшего карантина, многострадальный Хубэй выходит из тотальной изоляции. Здесь снова ходят поезда. Летают самолеты. Пересечь границу провинции можно, наконец, и на машинах — при условии, что температура в норме, а специальное мобильное приложение выдаст "зеленый код" — гарантия, что контакта с зараженными не было. За сутки через КПП проехали полмиллиона машин.

Полное снятие ограничений пока не касается самого Уханя. Выезжать из него разрешат только с 8 апреля. Но и здесь уже заработал общественный транспорт. Посадка — строго после разрешения специального приложения. В метро постоянно предупреждают: "Не снимайте маски".

"Мы очень ждали этого дня, и то, что мы теперь снова работаем, означает, что скоро жизнь в нашем городе снова станет, как раньше", — сказал один из работников метро.

"Как раньше" будет не скоро, ведь в клиниках все еще находятся около четырех тысяч пациентов, многие — в тяжелом состоянии. Врачи продолжают сражаться за жизнь каждого. И меры предосторожности остаются максимальными: дезинфекция, изоляция, дистанция.

Колючей проволокой в Пекине до сих пор обнесены целые микрорайоны, ведь, несмотря на спад эпидемии, пропускной режим здесь даже не ослабили. В чужой двор не зайти. И даже в магазин, если он там находится. Хочешь купить — выбираешь, звонишь, и продавец вынесет.

За месяцы эпидемии здесь привыкли к барьерам и ограничениям. Дэн Минкай преодолевает их ежеминутно. Он работал стилистом в модном салоне. Но из-за эпидемии салон закрылся. Пришлось идти в курьеры.

"Чтобы найти работу, я даже переехал в другой город. Зарплата вдвое меньше, на всем экономлю. Но знаете, что приятно? Некоторые клиенты понимают, что мы сильно рискуем, потому что все время колесим, и иногда заказывают что-нибудь дополнительно. А потом отдают нам, например, чай с молоком", — рассказал мужчина.

Одна только эта служба доставки взяла на работу почти 350 тысяч таких, как Дэн. Инструкторы тренажерах залов, преподаватели, рестораторы — те, кого эпидемия оставила без работы, которой теперь стало в разы больше у интернет-торговли. И даже сейчас, когда магазины снова стали открываться, продавцы завлекают клиентов стримами. Впрочем, традиционные торговые центры уже оживают. Но главное для второй экономики мира — восстановить производство, остановка которого уже принесла колоссальные потери.

Это в Ухане уже запустил все три площадки местный автогигант. В прошлом году он выпустил более 700 тысяч машин, и чтобы удержать планку в этом, придется сильно постараться.

"Конечно, остановка наших заводов повлияла на работу и с поставщиками, и с дилерами. И нужно все срочно восстанавливать, иначе потери ударят и по компании, и по персоналу", — отметил Ли Шикан, менеджер автозавода Dongfeng Honda Automobile.

Наиболее пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй, чья доля в ВВП Китая всегда была весомой, — это один из важнейших в стране индустриальных центров и транспортных коридоров — придется сложнее всего, отчего власти объявляют о специальных мерах поддержки: отменяют часть налогов, отчисления в социальные фонды, вводят льготы. И это уже позволило встать здесь на ноги и крупным промышленникам вроде Lenovo, и компаниям агросектора.

Китайские предприятия вводят сокращенную работную неделю, но уже не чтобы снизить риск заражения персонала, а чтобы в дополнительный выходной китайцы снова пошли массово тратить деньги, помогая восстановиться малому бизнесу. Ведь уже открылись и рестораны, и главные достопримечательности. Вот первые за несколько месяцев посетители потянулись на Великую китайскую стену.

Все новые случаи заражения в Китае теперь — как здесь говорят – завозные, у прилетающих из-за границы. Поэтому иностранцам въезд вообще закрыли, все остальных из аэропорта тут же везут на двухнедельный карантин в специальные изоляционные центры. Сбежать из карантина — даже домашнего — не получится. Следят жестко. Вот работающая в Китае гражданка Австралии решила пойти на пробежку, едва успела дойти до лифта, как ей уже позвонили. И сразу — увольнение и депортация.

Для искусственного интеллекта маска на лице уже не проблема. Систему научили распознавать лица, даже когда они закрыты.

"Расстояние между глаз, бровей, губы, расстояние от них до губ, от глаз до ушей — у каждого человека уникальные пропорции. Ии если даже часть этих данных скрыта, все равно можно идентифицировать с точностью до 90%", — пояснил один из программистов.

Программу уже используют десятки китайских предприятий, тем более что разработчики совместили ее с измерением температуры. Эпидемия дала новый толчок развитию высоких технологий, и они сейчас тоже нацелены на борьбу с заболеванием.