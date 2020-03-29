Патриарх Кирилл раскритиковал "неразумных священников"

Воздержаться от посещения храмов в разгар эпидемии коронавируса и не слушать неразумных священников призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Священники продолжать служить в церквях, верующим лучше молиться дома, сказал патриарх, выступая в воскресенье с проповедью после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. А тех, кто призывает нарушать режим самоизоляции и нарушать санитарно-гигиенические предписания властей и священноначалия, слушать не нужно.

Патриарх Кирилл привел в пример преподобную Марию Египетскую, которая ушла в пустыню и таким образом спасла и тело, и душу. И сейчас самое главное – спасаться, ведь карантин нужен не для развлечений, а для концентрации мысли и организации своей жизни, чтобы появилась безопасная модель общения, какую в V веке сформировала Мария Египетская в отдаленной пустыне.

Мария Египетская в молодости была блудницей, но потом обратилась к Богу и 47 лет провела в пустыне в покаянии, питаясь травами и колючками.

В Москве и Санкт-Петербурге нет пустыни, добавил Патриарх Кирилл. Но свой дом можно сделать пустыней и возносить там горячую молитву, передает РИА Новости.