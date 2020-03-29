Коронавирус в России: пик – впереди, распространение еще можно остановить

Автор: Дмитрий Киселёв

Понятно, что пик эпидемии коронавируса в России пока не пройден. Мы к нему еще даже не приблизились. А значит, продолжаем действовать на опережение. Правительство последовательно усиливает защитные меры, закрывая места массового скопления людей в торговле и общепите. Также стало известно, что правительство рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и даже остановку авиа- и железнодорожных перевозок. Пресс-служба Белого дома пока это не подтверждает, но и опровержений не последовало. В любом случае страна закрывается. Прекращены все регулярные международные авиаперевозки. Оставшихся за границей россиян организованно вывозят на родину.

О еще одной важной мере в ходе обращения к гражданам объявил Владимир Путин: следующая неделя станет нерабочей. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил: "Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали". Так что это не всеобщие каникулы, а всеобщий карантин, чтобы как можно больше людей оставались дома и не заразились.

Кстати, само слово "карантин" придумали итальянцы. Его корень — quaranta- в итальянском означает "сорок" — столько дней со Средних веков должны были оставаться на рейде перед входом в порт иностранные торговые суда в условиях эпидемий. Сейчас режим максимальной изоляции, особенно важен тем, кто в зоне риска — старше 65 лет. Но наша общая задача — сделать карантин эффективным. И давайте не будем добавлять работы нашим врачам, ведь они и без того на передовой мужественно сражаются с болезнью и спасают жизни.

Автор: Елена Ерофеева

Дипломаты договорились: из Киева в Москву выезжают россияне. На Киевском вокзале пассажиров встречает Роспотребнадзор. Семьсот человек вернулись с Украины в Россию. Они заполнили анкеты и разъезжаются по домам на двухнедельный карантин. Это обязательное условие для всех, кто приезжает из-за границы. Границы теперь закрыты.

Последние авиарейсы из Лиссабона, Амстердама, Парижа. Лондона. 26 марта российское небо для них еще открыто — до полуночи. Но уже 27-го воздушные границы России с внешним миром закрывают. Исключение — для чартеров, которые будут возвращать домой наших туристов.

Страны одна за другой закрывают свои рубежи — опускают карантинный занавес. Авиакомпании отменяют рейсы. О том, что такая ситуация возможна, россиян предупреждали еще в феврале. Просили воздержаться от поездок. Теперь туристы ищут путь на родину.

При Министерстве иностранных дел работает координационный штаб — решает проблемы тех, кто сам же их и создал. Вернувшись, они привозят опасный "сувенир" — коронавирус.

"Завозные случаи так и остались главенствующими. Но как же могло не быть, когда сейчас к нам привозят этих незадачливых туристов, которые уехали отсюда где-то в феврале или в начале марта, когда уже бушевала пандемия? Им говорили не надо, это опасно. Нет, они поехали", — возмущен Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Этот вирус — уже в 65 российских регионах. Счет заболевших перевалил за тысячу. Но это еще не пик.

"Думаю, что сложности основные впереди. К сожалению, наверное, серьезные больные будут. Клинически тяжелые. Очень много зависит от сознательности и здравомыслия нашего населения", — отметила Екатерина Стенько, заведующая инфекционной службой ГКБ №8, главный инфекционист Управления здравоохранения Челябинска.

Все больше столичных больниц начинают принимать пациентов с коронавирусом.

"У нас находятся всего 108 человек, из них 21 — в реанимационном отделении. У нас есть еще места в реанимации. Мы как бы находимся на определенном участке. И мы держим этот участок. Я надеюсь, что когда-то это все пойдет на спад и все выздоровеют, спокойно все вернется к нормальной жизни", — сказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

С директором НИИ Склифосовского мы разговариваем в диспетчерском пункте. Здесь еще можно стоять без маски и специального защитного костюма. Но за стеклом реанимации — уже другие правила. Иногда доктор за смену меняет пять комбинезонов. После каждого выхода из зоны заражения костюмы уничтожают.

На входе в новое отделение больницы №67 тоже появился желтый треугольник — знак, предупреждающий о COVID-19. В июне здесь должны были открыть перинатальный центр. Но главный врач городской больницы №67 Андрей Шкода предложил перепрофилировать стационар и лечить здесь пациентов с коронавирусом.

Отдельный въезд для скорых — машины заезжают внутрь. Зеленую зону — чистую — от зоны заражения отделяют специальными шлюзами. На это уходит несколько дней. Здесь начали принимать первых больных с подозрением на COVID -19. В одном корпусе сосредоточено все: и диагностика с современными томографами, и даже операционная.

"Недооценка любой ситуации приводит всегда к печальным последствиям. Я думаю, что здесь как раз была такая проведена правильная оценка всего, всей этой патологии, которая появилась в нашей стране. Мы работаем с вирусной инфекцией, мы знаем, как ее лечить, используем те же принципы, которые используются, например, при лечении пневмонии", — отметил Андрей Шкода.

В стационаре находятся уже 70 пациентов. Могут принять до 300. Пять человек — в реанимации. Из-за осложнений: болезни сердца, сахарный диабет, онкология на последней стадии.

"Средний возраст больных, которые у нас находятся в отделениях, — 60-65 лет. К сожалению, никто из нас моложе не становится, с возрастом мы приобретаем какие-то болезни, которые способствуют развитию воспалительных заболеваний", — пояснил Константин Покровский, руководитель штаба по борьбе с коронавирусом, руководитель Центра хирургии ГКБ №67.

Региональные клиники тоже меняют профиль. Так, в Нижнем Новгороде к приему вирусных пациентов подготовили больницу №29, гинекологию. Стационар хирургического профиля оказалось проще всего адаптировать под инфекцию. В больницы дополнительно завозят аппараты ИВЛ. В Нижегородской области их сегодня больше тысячи, но работающих — всего 800.

Проблем с поставкой оборудования сегодня нет. Такие аппараты собирают на Уральском приборостроительном заводе. Производительность могут увеличить в 10 раз.

Мурманская областная больница обеспечена не только аппаратами ИВЛ. В феврале сюда завезли ЭКМО — позволяет быстро насытить кровь кислородом в случае острой дыхательной недостаточности.

"Когда легкие повреждены настолько, что искусственная вентиляция не справится, когда легочной ткани нет, нет функции газообмена, этот аппарата — следующая ступень, которая позволит восстановиться легким от повреждения", — пояснил анестезиолог Сергей Чуксеев.

С подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционном отделении — уже три человека. Первым был шахматист из Ирландии. Он прилетел на турнир. Но оказался в стационаре. На карантине теперь и судьи, и даже репортеры, которые освещали соревнования по шахматам.

Российские ученые сейчас активно работают над созданием новых тест-систем. Диагностику вируса обещают поставить на поток.

"Завершены испытания, идет оформление документов по выпуску новой тест-системы для более быстрого тестирования пациентов — уже автоматическим способом. И сегодня на процедуры регистрации находятся еще около трех тест-систем", — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В небольшом чемодане — портативная мини-лаборатория. Высокоточный тест для диагностики коронавируса. Разработан группой российско-японских ученых. Партнером проекта выступил Фонд прямых инвестиций — РФПИ. Всего за тридцать минут эта тест-система может определить до ста копий вируса, что выделяются в первый день заражения. Изначально ее разрабатывали для определения гриппа А и В, но из-за быстрого распространения COVID-19 ученым пришлось перестроить ее работу на новый тип вируса.

"Это мобильное решение, возможность тестировать до 20 человек в час, прямо выезжая на место. Это может быть аэропорт, школа, офис. Это очень отличается от того, что необходимо было бы строить большую лабораторию, завозить туда оборудование", — рассказал Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ.

Пройти диагностику на COVID -9 теперь можно и в частных лабораториях. У добровольного тестирования, считают врачи, скорее, психологический эффект: если симптомов заболевания нет, сдавать анализы не имеет смысла.

"Люди обращаются: мне снился коронавирус, придите, меня проверьте. Это неадекватные люди, психика у них неспокойная в связи с ажиотажем этим. Поэтому просто так идти проверять не надо, потому что инфекции еще может не быть", — сказал Виктор Малеев, академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Сейчас главная рекомендация — находиться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми. Особенно это касается пожилых людей из группы риска. Продукты, лекарства им доставляют волонтеры. В их рядах есть известные люди.

Чтобы пенсионерам не было совсем скучно и одиноко в эти две недели, "Московское долголетие" переходит в Интернет. Марина Бакалина преподает английский. В ее старшей группе самому младшему слушателю — 55. Верхний рубеж — 83. Они все освоили Интернет. За границу выехать нельзя, но учить иностранный можно.

Через Интернет теперь транслируют концерты. Музыканты Московской филармонии играют в абсолютной тишине. Присутствие зрителей по ту сторону экрана чувствуют душой.

Распространение COVID-19 в России еще можно остановить. Самый верный способ профилактики — карантин. Сократить контакты. Не дать вирусу далеко зайти.