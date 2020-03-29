К москвичам обратились через громкоговорители

Власти столицы призывают москвичей покинуть парки и оставаться дома. Машины с установленными на них громкоговорителями для оповещений ездят, в частности, вокруг Патриарших прудов в центре столицы.

Из громкоговорителей непрерывно звучит призыв во избежание заражения коронавирусной инфекцией ограничить пребывание на огороженных территориях, избегать во время прогулок мест скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Также гражданам напоминают, что посещение парков временно приостановлено указом мэра Москвы, и просят их проявить понимание и не находиться на закрытых территориях.

Аналогичные машины с громкоговорителями работают на Делегатской улице, передает "Интерфакс". Городские службы обносят спортивные и детские площадки красно-белыми ограничительными лентами.

Одновременно с началом объявлений на улицах на мобильные телефоны москвичей было разослано сообщение от портала госуслуг города Москвы. Горожан просят с 28 марта по 5 апреля оставаться дома и исключить любые внешние контакты, не посещать многолюдные места без крайней необходимости. Также приведена ссылка на список бесплатных онлайн-сервисов от ведущих интернет-компаний, которыми можно воспользоваться в период пребывания дома. Тем временем оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице призвал родителей не пускать детей на улицу без острой необходимости.

На сегодня в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровели и восемь человек умерли.