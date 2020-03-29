29 марта 202016:53

Тедеско: у российских клубов нет структуры как в Бундеслиге

spartak.com

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сравнил российскую премьер-лигу и немецкую Бундеслигу. Немецкий специалист признался, что отчасти лиги похожи, но имеются и различия.

"В Бундеслиге 18 команд и все из них конкурентоспособны. Даже "Падерборн" может преподнести сюрприз "Баварии". Думаю, разница кроется именно в этом, — сказал Тедеско, слова которого приводит Спорт24.Ru - Все команды имеют очень хорошие молодежные академии, скаутские департаменты. Да, первая пятерка имеет большие бюджеты, но все команды плюс-минус на одинаковом уровне".

"В России же ситуация примерно похожа. Однако многие команды не имеют аналогичной структуры. Впрочем, я пока не играл против всех клубов России. Не исключено, что спустя несколько месяцев я мог бы сказать про всех".

Напомним, что до "Спартака" Тедеско на протяжении двух лет работал в немецком "Шальке-04". Красно-белых 34-летний наставник возглавил в 2019 году. После 22 туров чемпионата России по футболу Спартак" занимает восьмую строчку, отставая от лидирующего "Зенита" на 22 очка.

Сейчас

17:32

Во взорвавшемся самолете были средства для борьбы с коронавирусом

17:21

На Москву "упадет кирпич"

16:08

Назначен новый глава Роскомнадзора

15:20

Собянин сообщил о смерти Горбунова

14:48

Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

14:30

Россияне покинули ОАЭ

14:28

У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Горящие обломки самолета, разбившегося в аэропорту Манилы, сняли на видео

Горящие обломки самолета, разбившегося в аэропорту Манилы, сняли на видео

15 минут назад
Назначен новый глава Роскомнадзора

Назначен новый глава Роскомнадзора

1 час назад
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

5 часов назад
Собянин сообщил о смерти Горбунова

Собянин сообщил о смерти Горбунова

2 часа назад
Мантуров написал Мишустину письмо с предложениями

Мантуров написал Мишустину письмо с предложениями

27 минут назад
Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

2 часа назад
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

2 часа назад
Телеканалы объединились в заботе о зрителях

Телеканалы объединились в заботе о зрителях

1 час назад
Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

3 часа назад
Пекин объявил об остановке распространения инфекции

Пекин объявил об остановке распространения инфекции

1 час назад
У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

2 часа назад
У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

4 часа назад
Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

2 часа назад
Названы температура и время активности коронавируса

Названы температура и время активности коронавируса

5 часов назад
Оперштаб обновил данные по умершим, заразившимся и вылечившимся в России

Оперштаб обновил данные по умершим, заразившимся и вылечившимся в России

6 часов назад
Судьба режиссера: программы, посвященные жизни и творчеству Станислава Говорухина

Судьба режиссера: программы, посвященные жизни и творчеству Станислава Говорухина

3 часа назад
Слишком "красивые" сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта "Тест"

Слишком "красивые" сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта "Тест"

5 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Патриарх Кирилл раскритиковал "неразумных священников"

Патриарх Кирилл раскритиковал "неразумных священников"

41 минута назад
Тедеско: у российских клубов нет структуры как в Бундеслиге

Тедеско: у российских клубов нет структуры как в Бундеслиге

41 минута назад
В Москве нормализовалась экологическая обстановка

В Москве нормализовалась экологическая обстановка

47 минут назад
Московская погода поставила очередной весенний рекорд

Московская погода поставила очередной весенний рекорд

1 час назад
Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

1 час назад
Родителей призвали не выпускать детей на улицу

Родителей призвали не выпускать детей на улицу

1 час назад
Таксист погиб при столкновении с грузовиком дорожной службы в Москве

Таксист погиб при столкновении с грузовиком дорожной службы в Москве

1 час назад
Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

1 час назад
Из Москвы и Питера в Минск продолжат ходить поезда

Из Москвы и Питера в Минск продолжат ходить поезда

2 часа назад
Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США. Видео

Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США. Видео

2 часа назад
Россияне покинули ОАЭ

Россияне покинули ОАЭ

2 часа назад
В Крыму ответили на призыв закрыть полуостров

В Крыму ответили на призыв закрыть полуостров

2 часа назад
Умер автор музыки к "Сиянию" и "Изгоняющему дьявола"

Умер автор музыки к "Сиянию" и "Изгоняющему дьявола"

3 часа назад
Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

3 часа назад
Россиян вывезут из Таиланда допрейсами

Россиян вывезут из Таиланда допрейсами

3 часа назад
Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

3 часа назад
Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус

Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус

3 часа назад
Первый вице-премьер уточнил детали программы помощи бизнесу

Первый вице-премьер уточнил детали программы помощи бизнесу

3 часа назад
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

3 часа назад
У студента, вернувшегося в Россию из Франции, коронавирус нашли через две недели

У студента, вернувшегося в Россию из Франции, коронавирус нашли через две недели

4 часа назад
В Кремле объяснили желание Путина увидеть своими глазами больницу в Коммунарке

В Кремле объяснили желание Путина увидеть своими глазами больницу в Коммунарке

4 часа назад
Исход: тысячи трудовых мигрантов покидают индийские города из-за коронавируса

Исход: тысячи трудовых мигрантов покидают индийские города из-за коронавируса

4 часа назад
Россиянам сказали, как выбраться из Турции

Россиянам сказали, как выбраться из Турции

4 часа назад
Решение Путина поехать в Коммунарку было неожиданным

Решение Путина поехать в Коммунарку было неожиданным

4 часа назад
МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

4 часа назад
Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

16 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку