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Коронавирус 14 минут назад

29 марта 202021:53 Дмитрий Киселёв

COVID-19 не считается ни с рангом, ни с богатством

Global Look Press

Эта мелкая зараза коронавирус имеет способность заселяться внутрь самых разных людей, не считаясь ни с рангом, ни с богатством и знаменитостью. Коронавирус уравнивает всех и тем самым дает понять: пришла общая угроза. Есть статистика, а есть зримые приметы масштаба пандемии.

Сын английской королевы Елизаветы Второй, наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом. Тест это подтвердил. Принцу — 71. Теперь — на карантине, лечится дома, сидя в Шотландии. Врачи говорят, что симптомы слабые и болезнь протекает в легкой форме. Но ведь заразился где-то, несмотря на все меры предосторожности, что предпринимает королевство в отношении первой семьи государства.

А вообще из европейских монархов раньше других инфицировался князь Монако Альбер Второй. Ему тоже "повезло" — симптомы слабые. Лечится во дворце и не отходит от дел. Своих подданных призывает самоизолироваться и не впадать в отчаяние.

В Австрии коронавирус настиг внука последнего австрийского императора Карла I Карла Габсбурга-Лотарингского. Он же — глава Дома Габсбургов. 59 лет. Домашний карантин. Карла заразил друг, вернувшийся с научной конференции в Швейцарии.

Дважды оскароносный актер Голливуда, режиссер и продюсер Том Хэнкс "подцепил" коронавирус. У его супруги Риты Уилсон — тот же диагноз. Температура, озноб, ломота в суставах — инфекция налипла во время съемок фильма об Элвисе Пресли. Съемки остановлены.

Вот и Борис Джонсон сообщил о диагнозе. Обычно выглядит получше. Пока входит в болезнь. Говорит, что работает из дома. Заразился от Надин Доррис. Она — замминистра здравоохранения в британском правительстве.

Есть заболевшие и в правительствах других стран Евросоюза. В Канаде болеет жена премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо. Она уже успела заразить актера Идриса Эльбу. В США злосчастный вирус подхватил сенатор Рэнд Пол.

Приключения Харви Вайнштейна продолжаются. Затасканного по судам, истерзанного американским правосудием мультиоскароносного кинопродюсера после операции на сердце еще и умудрились заразить коронавирусом. Надо было суметь. Свой недавний день рождения — 68-й по счету — Харви Вайнштейн, которому присудили 23 года тюрьмы, отпраздновал в полной изоляции — один.

Самый известный тенор мира испанец Пласидо Доминго в свои 79 активно гастролирует. Но сейчас — пауза — коронавирус ему предстоит победить. На конец апреля у Доминго был запланирован концерт в Москве. "Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Моя семья находится в самоизоляции. Я прошу всех быть предельно осторожными и следовать рекомендациям правительства Вместе мы сможем победить этот вирус!" – заявил певец.

Понятно, что для спортсменов этот коронавирус — "большой" подарок. В главной зоне риска — командные виды спорта. Весь итальянский "Ювентус" — на строжайшем карантине, включая Криштиану Роналдо. Зараженных среди чемпионов Италии пока трое. Первым стал Даниэле Ругани, потом вирус "напал" на Блеза Матюиди, третьим пошел лечиться Пауло Дибала.

Впрочем, в спорте есть и случай намеренного самозаражения — по глупости. В историю как антигерой войдет Руди Гобер — игрок команды Utah Jazz Национальной баскетбольной ассоциации США. Выйдя на пресс-конференцию, он заявил, что не боится коронавируса, демонстративно потрогал все микрофоны, а потом первым в НБА заразился. В итоге — сначала резкая отмена матча с Oklahoma City Thunder, прямо в момент, когда игроки уже разминались перед игрой на паркете, ведь стал известен позитивный тест Руди Гобера, хотя в состав он заявлен и не был. Потом в Utah Jazz стало уже трое заболевших: В итоге все игры текущего сезона НБА отложены до особого извещения.

Впрочем, у нас свои звезды и свои тревоги. В Коммунарку с подтвержденным диагнозом COVID-19 попал народный артист России Лев Лещенко. С женой Ириной. Сначала поместили в реанимацию. Сейчас оба — в обычной палате инфекционной больницы.

С пневмонией и подозрением на коронавирус туда же — в Коммунарку — госпитализирован актер и режиссер, депутат Госдумы Николай Губенко. С ним в больнице с теми же подозрениями и его супруга актриса Жанна Болотова.

Певец и композитор Игорь Николаев в той же Коммунарке с очаговой пневмонией ждет подтверждения теста на коронавирус.

Всем, кого мы назвали, желаем скорее выздоравливать, возвращаться к делам и обычной жизни. Хотя вернется ли она, эта обычная жизнь? И если вернется, то в какой степени? Сама пандемия, конечно же, пройдет, но уклад жизни как в быту и на работе, так и на планете изменится.

Наравне с мировыми войнами прошлого COVID-19 изменит мир, включая конфигурацию международных отношений. Глобализация в нынешнем ее виде останется в прошлом. Но есть и шанс, пережив столь трудные времена, объединить усилия в решении общих задач в будущем. Будущее во многом уже наступило. Можно начинать. И это не только дело политиков. От людей культуры — от тех, кто сегодня болеет и пока еще нет, — многое зависит.

Текст: "Вести недели"

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