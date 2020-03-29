Образование уходит в онлайн

Коронавирус доставляет немало беспокойства родителям. Уже неделю у школьников — каникулы. А вот с 30 марта начинается карантин. Все — по домам. Но уроки никто не отменял. Современные технологии позволят получать образование дистанционно как в средней школе, так и в вузах, которые тоже перевели на режим карантина.

Особенно волнуются те, кто в этом году сдает Единый государственный экзамен. Министерство просвещения перенесло сроки начала ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Так что у всех появляется шанс подготовиться лучше.

Как и чему будут учиться наши дети на карантине и как будет строиться учебный процесс?

Учитель, как капитан, свой класс покидает последним. На носу — четвертая четверть. Нужно план готовить. А тут — карантин.

В Министерстве просвещения еще раз объясняют: на следующей недели учителя работать не должны.

"С 30 марта по 3 апреля — нерабочие дни. В этой связи не работают школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования", — заявил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

С 6 апреля учеба возобновится. Правда, онлайн. Основной платформой станет "Российская электронная школа" — сайт, где собраны видеоуроки по темам всех классов. Проверочные задания и тесты. Зарегистрироваться поможет служба технической поддержки.

По всей стране на этой неделе проверяли связь. Школы подбирали подходящий формат общения с ученикам. Математики выбирают видеозвонки. Учителя английского — голосовые сообщения. Классные руководители организуют целые онлайн-конференции. Те задания, которые важно делать от руки, будут выполнятся в тетрадях. Страницу можно будет сфотографировать и отослать учителю. В отдаленных селах, где Интернет есть не у всех, получать задания можно будет по телефону.

На все вопросы учителей, учеников и их родителей теперь отвечают на горячей линии Министерства просвещения. Call-центр работает круглосуточно. Чаще всего звонят родители старшеклассников — волнуются за экзамены.

Решение о переносе ЕГЭ на две недели уже принято. Вместо 25 мая первый экзамен пройдет 8 июня. Сдвинется и подача документов в вузы. Дата, правда, пока не определена. Форма ЕГЭ останется прежней. Нужно продолжать готовиться.

Для старшеклассников в Сети — уникальная возможность — выиграть до миллиона рублей. Хватит на обучение в любом вузе страны. Презентовали новый всероссийский проект. Уже сейчас можно зарегистрироваться на сайте и выбрать одну из 9 тем — от искусства до медицины. Школьникам предложат создать свой проект, работая в команде под руководством наставника. Лучшие примут участие в очной большой игре. Она запланирована на конец лета. Финал — осенью. Выберут 600 победителей: 300 — среди учеников 10 классов и столько же — среди 8-9.

"Важнейшая вещь — даже если вы поступите на бюджетное отделение или, поступив на коммерческое, на втором курсе переведетесь на бюджетное, этот миллион будет вашим, и вы сможете его потратить на дополнительное образование, на переезд к месту обучения, на свою стипендию", — сказал Сергей Кириенко, замруководителя Администрации президента РФ.

Преподаватели вузов на этой неделе записывали и рассылали видеолекции. Коллоквиумы и семинары теперь будут проходить онлайн. Практические занятия пока отложены. Вопрос о переносе сессии решается. А вот курсовые и дипломы преподаватели ждут в срок.

"Каникулы — это возможность позаниматься самообразованием. Эту неделю длинную можно использовать для того, чтобы подготовить работу и в самое ближайшее время представить ее своему научному руководителю", — отметил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.

Научная работа на карантин не останавливается. Все онлайн-библиотеки открыли свои ресурсы и сделали их бесплатными. А в "Ленинке" — тоже бесплатно — обещают даже оцифровать нужную главу.

Иногородним студентам предложили выбор: вернуться домой или остаться в общежитии. Они уже опустели на половину. Живут теперь по одному, максим по двое.

Детские сады с понедельника тоже закрываются. Родители ломают голову, чем занять малышей. Для тех родителей, кто, несмотря на карантин, ходить на работу обязан, формируют дежурные группы.

"Это те люди, которые продолжают свою работу, медицинские работники, работники аптек, продуктовых, торговых сетей и других категорий, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей страны", — пояснил Дмитрий Глушко, замминистра просвещения.

Помещения будут тщательно обрабатывать. На входе детей осмотрит медик.

Все дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации. А значит, от нашей дисциплины на карантине.