Горящие обломки самолета, разбившегося в аэропорту Манилы, сняли на видео

В воскресенье, 29 марта, в аэропорту Манилы на Филиппинах разбился реактивный самолет бизнес-класса IAI 1124A Westwind II. Очевидцы сняли на видео первые минуты после крушения.

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в тот момент, когда воздушное судно вылетало в Токио.

По предварительным данным, рейс выполнялся в интересах национального Министерства здравоохранения и мог перевозить врачей и медикаменты.

На борту самолета находились восемь человек – три члена экипажа и пять пассажиров. Об их судьбе пока ничего не известно.