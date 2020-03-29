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Авиапроисшествия 11 минут назад

29 марта 202017:19

Горящие обломки самолета, разбившегося в аэропорту Манилы, сняли на видео

twitter.com/MikeGo6671

В воскресенье, 29 марта, в аэропорту Манилы на Филиппинах разбился реактивный самолет бизнес-класса IAI 1124A Westwind II. Очевидцы сняли на видео первые минуты после крушения.

 

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в тот момент, когда воздушное судно вылетало в Токио.

По предварительным данным, рейс выполнялся в интересах национального Министерства здравоохранения и мог перевозить врачей и медикаменты.

 

На борту самолета находились восемь человек – три члена экипажа и пять пассажиров. Об их судьбе пока ничего не известно.

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