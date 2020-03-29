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Валютные колебания 21 минута назад

29 марта 202021:46 Дмитрий Киселёв

Общее дело: в борьбу с новой инфекцией включились и миллиардеры, и волонтеры

Общее дело: в борьбу с новой инфекцией включились и миллиардеры, и волонтеры

Проявляя социальную ответственность в трудную для страны минуту, крупные промышленные и финансовые компании России жертвуют большие деньги на общее дело.

Так, Благотворительный фонд Владимира Потанина — а это "Норникель" — выделил некоммерческим организациям, что помогают социально незащищенным слоям, миллиард рублей. Сумму распределят на двух конкурсах.

Своего рода "миллиард-челлендж" поддержан со стороны "Альфа-групп" Петра Авена. Миллиард перечислен Оперативному штабу по противодействию коронавирусу.

Mail.Ru Group создала штаб помощи малому и среднему бизнесу — корпорация предоставит нуждающимся ресурсы на общую сумму от 1 миллиарда рублей. Например, кафе и рестораны получат гранты на первое продвижение от "ВКонтакте", а при подключении к сервису доставки готовой еды Delivery Club будут платить сниженную комиссию. Водителей такси "Ситимобил", потерявших доход из-за отсутствия клиентов или контакта с заболевшими пассажирами, обеспечат денежными компенсациями, а пользователи "Юлы" смогут бесплатно размещать до 200 объявлений в месяц.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддержал инициативу Международного информационного агентства "Россия сегодня" по переводу и изданию первого в мире учебника по предотвращению и лечению коронавируса, изданного фондом Джека Ма в Китае. Это уникальное пособие с победоносной методикой для врачей. 10 000 экземпляров уже напечатаны. А электронную версию можно скачать бесплатно по ссылке: https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило конкурс эффективных решений в борьбе с коронавирусом "Смарт. Эволюция" с призовым фондом в 3 миллиона рублей. Участником может стать любой житель страны, который на текущий момент реализовал свою идею по решению какой-либо социально-экономической задачи.

Подключается и волонтерское движение. В рамках акции с хештегом #МыВместе 14 тысяч волонтеров работают в региональных штабах, откликаются на обращения с горячей линии, помогают медикам, пожилым и инвалидам.

Текст: "Вести недели"

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