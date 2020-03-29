Ярошенко "кое-как сам пролечился", но потом ему все же помогли

Жена российского летчика Константина Ярошенко в воскресенье рассказала о состоянии его здоровья. По словам Виктории Ярошенко, две недели назад у Константина начался жар и заболело горло​​​.

"Он кое-как сам пролечился, все поутихло, а потом опять поднялась температура. Он не может выйти из этого состояния", — сказала Виктория РИА Новости.

Российские дипломаты попросили Госдепартамент США оказать Ярошенко врачебную помощь, учитывая ситуацию с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Помощь ему оказали, слава богу, у него ничего страшного - ОРЗ. Состояние сейчас удовлетворительное", — сказала Ярошенко.

Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в перевозке наркотиков. Адвокат Алексей Тарасов намерен просить американский суд освободить его подзащитного из-за опасений за его здоровье.