29 марта 202017:36

"Магнитка" может усилиться чемпионом мира Песоненом

EPA

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска может подписать контракт с игроком сборной Финляндии и швейцарского "Лангнау" Харри Песоненом. Известно, что стороны уже достигли договоренности о сделке.

31-летний Песонен может перебраться в клуб Континентальной хоккейной лиги благодаря имеющемуся в его контракте пункте, который позволяет игроку покинуть швейцарцев ради клуба из КХЛ, сообщает Le Matin. Им-то финн и собирается воспользоваться для того, чтобы стать хоккеистом "Магнитки".

В минувшем сезоне Песонен сыграл за "Лангнау" 48 матчей, набрав в них 42 очка (18 голов и 24 результативные передачи). В 2019 голу он стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. 

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