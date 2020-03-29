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Коронавирус 7 минут назад

29 марта 202017:48

Склиф воззвал к тем, кто не боится смерти

Владимир Гердо/ТАСС

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков обратился к москвичам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу. Он отметил, что сейчас это крайне важно.

"Если вы не боитесь смерти, то подумайте о жизнях врачей, медсестер, санитарок, которые сегодня работают на передовой", — написал Петриков на своей странице в Facebook.

Медик напомнил, что он и его коллеги ежедневно борются за жизнь зараженных коронавирусом людей, а анестезиологи-реаниматологи вообще "стоят на том рубеже, где жизнь встречается со смертью".

Петриков признался, что сейчас медики живут как на войне: они продолжают спасать больных COVID-19, хотя каждый понимает, что может заразиться и погибнуть.

В этой связи он подчеркнул, что в нынешних условиях режим самоизоляции важен, как никогда.

Ранее с призывом к москвичам оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом обратился столичный мэр Сергей Собянин, а оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напомнил, что оставаться дома нужно всем людям, независимо от возраста.

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