Не отпуск, а карантин: у коронавируса нет выходных

Прислушались москвичи ли к рекомендациям столичных властей и врачей не покидать дома? Поменяли ли свои воскресные привычки и планы? Как выглядели сегодня московские парки?

Любителей шашлыка на природе, кажется, ничем не напугаешь. Ни статистикой эпидемии, ни примером европейских стран. Кстати, там за такие пикники придётся заплатить кругленькую сумму. Воспитательные разговоры, как правило, ни к чему не приводят. Шумные компании обходят стороной и те, кто пришёл подышать в парк свежим воздухом.

"Это безответственно. Маску взял. Их обхожу стороной", — заявил один из гуляющих.

Специалисты не устают повторять - у коронавируса нет выходных. И предстоящая неделя — это не отпуск, а карантин. Любое скопление людей — потенциальный очаг заражения. Но, видимо, желание поесть на природе сильнее чувства опасности. В то, что это может закончиться трагедией, эти люди, похоже, не верят. В социальных сетях — сотни фотографий и видео.

Большинство москвичей прислушались к рекомендациям властей, заявили в Росгвардии. Так, например, накануне в столичных парках насчитали всего 50 тысяч человек. Что, конечно, для обычной субботы цифра фантастически маленькая. Особенно просят не выходить пожилых людей.

15 тысяч закрытых кафе и 40 тысяч неработающих магазинов. Такую цену сейчас приходится платить столичному бизнесу. Итоги первого нерабочего карантинного дня подвели в московской мэрии. Стало меньше автотранспорта почти в два раза, в метро меньше пассажиров в три раза.

Подземные переходы, детские площадки, дворы и парковки. Коммунальные службы тщательно чистят Москву от заразы. Накануне столицу продезинфицировали. Помочь избежать массовой эпидемии могут и люди. Для этого будет достаточно всю следующую неделю оставаться дома.

Главное — не допустить повторения ситуации как в Европе. Там, кстати, сейчас, чтобы выйти из дома, нужно заполнять специальный документ, своеобразный пропуск. И за нарушение карантина грозит штраф. И уж если вышли вы на улицу, то первым делом всегда соблюдайте социальную дистанцию. Эти полтора метра могут спасти жизнь и сохранить здоровье.