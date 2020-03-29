На фоне пандемии подросли рейтинга Макрона и Филиппа

На фоне пандемии коронавируса растут рейтинги популярности президента и премьер-министра Франции Эммануэля Макрона и Эдуара Филиппа. Так, за март популярность главы государства выросла 11 пунктов — до 43 процентов. Рейтинг главы правительства прибавил 6 процентных пунктов.

По французских СМИ, деятельность Макрона стали больше одобрять даже традиционно враждебно настроенные "бюджетники" (уровень их поддержки вырос на 13 процентных пунктов), граждане старше 65 лет (на 17 пунктов) и сторонники республиканской партии (на 27 пунктов).

Вместе с тем растет недовольство французов мерами, которые власти страны принимают в рамках борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.

По последним данным портала Worldometers, число заболевших COVID-19 во Франции составило 37 тысяч 575 человек, скончались 2 тысячи 314. Минувшей ночью от коронавируса умер бывший министр промышленности Франции 750летний Патрик Деведжян.

Экономическая активность и расходы французских домохозяйств находятся сейчас на уровне около 65 процентов от нормального из-за вспышки коронавируса.