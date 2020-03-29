Коронавирус проник в Марий Эл

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в столице Марий Эл. Две жительницы Йошкар-Олы госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба главы республики. Известно, что 26-летная пациентка недавно вернулась из Москвы, где работала в одном из столичных аэропортов. 38-летняя местная жительница, по предварительным данным, никуда не выезжала, и сейчас выясняется, где она могла заразиться

До воскресенья республика Марий Эл оставалась единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где не было зафиксировано ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в России превысило 1,5 тысячи человек, зафиксировано 8 летальных исходов.