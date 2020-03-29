Последние годы Юрий Бондарев болел

"Плеядой лейтенантов" назвал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой поколение Юрия Бондарева. Писатель ушел из жизни сегодня на 97-м году жизни. Известно, что автор военной прозы ("Горячий снег", "Батальоны просят огня" и др.) долго болел, сообщает ТАСС.

Две недели назад, 15 марта, Юрий Бондарев отметил день рождения. Он очень ждал 75-летие Великой Победы, говорил, что праздник 9 Мая всегда встречает со смешанными чувствами грусти и радости, что называется, "со слезами на глазах". Очень ценил акцию "Бессмертный полк", которая стала новой объединяющей силой поколений.

Бондарев входил в плеяду знаменитых военных авторов, считает Толстой. "Он вписал свое имя в историю советской литературы золотыми буквами", – считает советник президента.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков напомнил, что Бондарев был одним из основоположников "лейтенантской прозы", на ней воспитывалось не одно поколение. Депутат Александр Хинштейн назвал уход Бондарева непоправимой утратой и назвал Бондарева "великим гражданином" и вспомнил его речь в Кремле о перестройке, как о самолете, взлетевшем без пункта назначения.

Власти Оренбургской области, уроженцем которой являлся Бондарев, выразили соболезнования близким писателя, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. В сообщении отмечается, что Бондарев всегда занимал активную гражданскую позицию, был до конца верен своим идеалам и своей стране, и навсегда останется в памяти соотечественников.

Бондарев родился в 1924 году в Орске, с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, дошел до Чехословакии, был дважды ранен, принимая участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. Награжден особо почетной советской солдатской наградой – медалью "За отвагу".