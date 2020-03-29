ЦСКА нацелился на футболиста "Ливерпуля" Шакири

Московский футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно намерен пополнить свой состав игроком английского "Ливерпуля" и сборной Швейцарии Шерданом Шакири.



С 28-летним швейцарцем албанского происхождения не собираются продолжать сотрудничество в "Ливерпуле", и готовы продать. Как сообщает Спортбокс.Ru, ЦСКА готов воспользоваться ситуацией и приобрести права на Шакири.



Конкурентами "армейцев" в борьбе за полузащитника является итальянская "Рома" и испанская "Севилья", каждый из которых уже пытался взять его в аренду. Но в "Ливерпуле" отмели вариант с арендой. За Шакири "мерсисайдцы" хотят выручить не меньше 28 миллионов фунтов стерлингов.



Шакири выступает за "красных" с 2018 года, куда он перешел из другого английского клуба — "Сток Сити". Тогда он обошелся "Ливерпулю" в 13 миллионов фунтов.



В нынешнем сезоне швейцарский футболист принял участие в десяти встречах, отметившись одним голом.