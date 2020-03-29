Патриарх Кирилл призвал россиян не валять дурака

Патриарх Кирилл после Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве выступил с проповедью, где призвал православных не приходить в храмы, а молиться из-за коронавируса дома. При этом священников, которые проповедуют иное, Святейший назвал "неразумными".

Божественная литургия в храме Христа Спасителя. Сотни верующих со всей страны. И совершенно особенная проповедь — о большой угрозе из-за стремительного распространения коронавируса по всему миру, которую в нашей стране многие еще не воспринимают всерьез. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращается к верующим и призывает временно воздержаться от посещения храмов: "51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготения своей собственной злой воли и внешних обстоятельства. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать воздержитесь от посещения храмов. И, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая именно в течение этой недели прославляется Церковью".

И это — пример религиозной самоизоляции, который сейчас должен стать примером для всех верующих. Патриарх Кирилл вспоминает в проповеди Марию Египетскую. Одна из особо почитаемых святых. 47 лет она провела в пустыне в полном уединении.

"Она уходит из Иерусалима, перестает ходить в храм Гроба Господня, перестает прикладываться ко всем святыням града Иерусалима. И, пересекая Иордан, уходит в страшную пустыню. Давайте только подумаем. Для того чтобы никого, кроме Бога, перед ней более не было. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Ведь не какой-то искусственный пример я вам привел, а той, память которой мы совершаем на этой неделе. Ушла из всех храмов, из монастырей и пошла в пустыню. Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других местах пустынь, но есть одно место, которое может стать пустыней, — это наш собственный дом. Давайте возносить горячую молитву", — сказал Патриарх Кирилл.

Молитва как спасение. Ведь все, что происходит сейчас в мире, — огромное испытание для всех. Остановить опасный вирус, который уже разлетелся по всем континентам, можно, лишь соблюдая строгие рекомендации врачей и карантинные меры.

"Не дурака валять, как это делают те, кто даже те дни, которые государство предоставило для этого сосредоточения, спокойствия, для некой реорганизации своей жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, что это просто каникулы предоставили людям. Не каникулы - это время для концентрации мысли и сосредоточения", — подчеркнул глава РПЦ.

Научиться жить по-новому — значит, привыкнуть к социальной дистанции минимум в два метра, забыть о рукопожатиях при встрече и — главное — оставаться дома. Это правило — для всех. В борьбе с невидимым врагом и так уже закрыли все что можно: развлекательные центры, кафе, рестораны и даже целые курорты. Меры — вынужденные. А потому и попросили всех только об одном — оставаться дома. Но просьбу услышали далеко не везде.

Вот она, иллюзия карантина. Если смотреть на столичные парки издалека, кажется, вымерли. Но это только кажется. Стоит лишь развернуть камеру — и открывается совсем другая картина: шашлыки, пикники. Нерабочую неделю явно перепутали с выходной. Шумным компаниям вирус не помеха. Жажда общения побеждает здравый смысл.

Менять привычки все же придется. От них сейчас зависит здоровье каждого. На всероссийский карантин должна уйти вся страна.}

"Нам дали шесть дней. Не для того, чтобы мы ходили на шашлыки и демонстрировали пофигизм. Это полнейшее безобразие и безответственность! Сегодня от каждого из нас и от всех вместе на 90% зависит то, когда закончиться вся эта вакханалия", — заявил академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Но вирус сильнее запретов. Оставаться дома — это прежде всего самодисциплина. И этому теперь предстоит научиться.