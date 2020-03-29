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Коронавирус 14 минут назад

29 марта 202021:31 Дмитрий Киселёв

Киселёв подивился дикости пренебрегающих безопасностью

Сергей Карпухин/ТАСС

Изначально "Вести недели" завели рубрику "Живой уголок", чтобы рассказывать о природе, экологии и всевозможных угрозах живому. Но ведь и человек — тоже живое. И сегодня главная угроза живому — это угроза человеку, то есть нам с вами. Конечно же, от коронавируса. Так что в этот раз "Живой уголок" посвящен нашим отношениям с этим микроскопическим и очень колючим существом. Точнее, нашему отношению к нему.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что, по данным с мобильных телефонов, каждый пятый москвич в возрасте 65 лет и старше совершил 28 марта большие поездки. И это, несмотря на настоятельную просьбу властей к людям этой возрастной категории перейти на домашний карантин!

Наши милые "путешественники" покушаются таким образом ни много ни мало на самоубийство, поскольку даже по опыту, казалось бы, самых развитых стран — Италии, США или Британии — коронавирус косит именно людей почтенного возраста. Не справляется там медицина с такими случаями. Кого-то откачивают, но смертность именно у старшего поколения в пике.

Но и к молодежи — тоже вопросы. Мы же видели на этих выходных веселые шашлычные компании — как ни в чем не бывало — и мы знаем, что коронавирус может быть заразным, когда еще протекает бессимптомно. А если заразил и человек умер? Ну, ты же убийца тогда. Можешь и не знать того, кого заразил. Даже и не заметить, как. Но ведь все равно убийца.

Да, эпидемия рано или поздно пройдет. Те, кто соблюдал карантин и выполнял простые и сейчас уже всем известные рекомендации, выйдут из нее с чувством победителей, а те, кто не соблюдал и не выполнял? С каким чувством? И с каким душевным грузом? Что, возможно, убил. Скольких и где?.. Разные жизненные роли, не правда ли? Сейчас еще можно выбрать.

Мы говорим об этом столь резко, поскольку перед глазами у нас еще и вопиющие конкретные примеры. Вот Наталья Шевченко — врач, всю профессиональную жизнь лечит у пациентов туберкулез. Такая медицинская специальность называется фтизиатр. Фтизиатр еще должен уметь лечить такое опасное и высокозаразное заболевание, как проказа или лепра.

Наталья Шевченко сделала очень успешную карьеру — стала главным фтизиатром Минздрава Краснодарского края и руководителем клинического противотуберкулезного диспансера. Но вот сейчас вышла из отпуска, который провела в Доминикане — и без карантина — сразу на работу. Когда это все же стало известно, видимо, опасаясь уголовного преследования, Наталья Шевченко написала задним числом заявление об увольнении.

Уголовного преследования не избежала главный инфекционист Ставрополья профессор Ставропольского государственного медицинского университета Ирина Санникова. Вернувшись из отпуска в Испании и подхватив там коронавирус, Ирина Санникова беспечно и безо всякого карантина влилась в университетскую жизнь. Успев заразить студентов, сама оказалась с коронавирусной пневмонией в реанимации. В Сети ее уже назвали "инфекционисткой-террористкой". Горькая ирония еще и в том, что до отпуска Санникова выступила на местном телевидении, предостерегая от опасности коронавирусной инфекции.

"Коронавирус могут передаваться контактным путем при контакте со слизистыми. Коронавирусная инфекция в Китае, — это не только маски, но и очки, потому что слизистая глаза открыта, а это — входные ворота", — заявила Санникова. Вроде все грамотно. Но как можно вести себя столь дико?!

Текст: "Вести недели"

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