Макрона беспокоит болезнь "каждый за себя"

Евросоюз не должен позволить "отравить" себя заявлениями о том, что в условиях пандемии коронавируса Италии помогают только "авторитарные режимы": Россия, Китай и Куба, указал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Много говорится о помощи Китая или России, но почему бы не сказать, что Франция и Германия отправили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов?" — задался вопросом французский лидер.

Макрон добавил, что уже 29 марта оформляются подряды на совместную закупку масок и респираторов. Правда, президент Франции допустил, что такой помощи Италии может быть недостаточно.

По его словам, в этом контексте стоит вспомнить, что европейцы "спасли Китай" в начале эпидемии, отправив в эту страну более 50 тонн материалов.

"Этот вирус никого не пощадит", — подчеркнул Макрон, слова которого приводит РИА Новости.

В этой связи он выразил опасение, что в Европе распространится болезнь под названием "каждый за себя", и призвал страны ЕС к единству.

Между тем французские СМИ отметили, что на фоне пандемии коронавируса растут рейтинги популярности президента и премьер-министра Франции, однако граждане страны недовольны мерами, которые власти принимают в рамках борьбы с распространением инфекции.